Cdp: Ragni, nuovo social bond per sostenere le imprese (2)

- Ragni afferma poi che per il 2020 le disponibilità liquide di Cdp depositate presso il conto di tesoreria sono state remunerate a un interesse pari al costo del risparmio postale sostenuto da Cdp. Ricordo che il risparmio postale è un prodotto unico nel suo genere perché il risparmiatore può chiedere il rimborso in qualsiasi momento e costituisce la maggioranza delle fonti di raccolta di Cdp. In merito alla parziale riorganizzazione delle partecipazioni, Ragni dichiara che il riassetto del portafoglio partecipativo nasce con un chiaro razionale industriale: sostenere i percorsi di sviluppo delle società del gruppo e promuovere la collaborazione tra queste società su temi chiave per il Paese. "Sono sinergie di cui beneficiano, oltre alle aziende stesse, anche le filiere di Pmi fornitrici, tassello cruciale del nostro tessuto imprenditoriale. Dopo Cdp Reti e Cdp Industria, stiamo valutando di proseguire questo percorso, allargandolo ad altre partecipate del gruppo, nei settori di rispettiva appartenenza", conclude il Cfo. (Rin)