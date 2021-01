Russia: tre vittime di una valanga a Norilsk, proseguono le operazioni di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di soccorritori stanno completando le operazioni di ricerca presso il sito colpito da una valanga nella città siberiana di Norilsk. Lo ha reso noto oggi l'autorità di emergenza della regione russa, ripresa dall'agenzia di stampa "Sputnik". Nella serata di ieri una valanga è caduta nell'area di un complesso sciistico di montagna a Norilsk, lasciando diversi edifici sepolti nella neve. I soccorritori hanno recuperato i corpi di tre persone: una donna di 38 anni con il figlio e un uomo di 45 anni. Anche un adolescente è stato trovato sul sito ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Gli investigatori hanno avviato un procedimento penale per la fornitura di servizi che non soddisfano i requisiti di sicurezza. "L'operazione di ricerca è in fase di completamento", hanno detto i soccorritori. (Rum)