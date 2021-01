Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEFlash mob silenzioso del Movimento 5 Stelle con cartelli e volantinaggio per “protestare per l’affossamento della sanità lombarda con la nuova giunta voluta da Salvini”.Piazza Città di Lombardia (dalle ore 10.30)Il presidente della Regione Attilio Fontana presenta la nuova Giunta. È prevista la partecipazione dei componenti dell'esecutivo lombardo. È prevista la diretta della conferenza stampa sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie online.Palazzo Lombardia, sala Biagi, ingresso N4, primo piano, piazza Città di Lombardia 1 (ore 11.30)(Rem)