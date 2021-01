Perù: Covid, autorità annunciano primo caso di contagio della variante "inglese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Perù hanno annunciato oggi di aver rilevato il primo caso nel Paese della variante "inglese" del nuovo coronavirus. Ad annunciarlo è stata la ministra della Salute, Pilar Mazzetti, nel corso di una conferenza stampa. "Nel nostro Paese è già presente la nuova mutazione che sta circolando in Europa", ha detto Mazzetti, sottolineando che a risultare contagiata è una donna residente nella capitale, Lima. Non è stato specificato tuttavia se il contagio è dovuto a un recente viaggio in Paesi già interessati dalla variante. "Come parte della vigilanza epidemiologica è stato fatto il sequenziamento del genoma del virus ed è risultato positivo alla mutazione", ha spiegato Mazzetti. Le autorità sanitarie stanno adesso effettuando i riscontri anche sui contatti più stretti avuti dalla donna. A fronte della situazione il ministro ha rivolto un appello alla cittadinanza a mantenere le misure di prevenzione come l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Il governo del Perù, dove si conta un totale di 1.022.018 casi e 37.925 morti, ha deciso da fine ottobre di terminare la quarantena su tutto il territorio nazionale, pur mantenendo il coprifuoco notturno e lo stato di emergenza fino a fine febbraio 2021. (Brb)