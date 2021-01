Covid: Coldiretti, 1 su 3 a dieta dopo feste in lockdown (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma per chi invece non è ancora sazio – ricorda la Coldiretti - c'è la possibilità di cogliere le opportunità offerte dai saldi dei prodotti alimentari tipici delle feste di Natale e Capodanno offerti con sconti fino al 70 per cento, dai cotechini ai pandori, dai panettoni ai torroni fino alla frutta secca. Sono infatti disponibili – conclude la Coldiretti – molti alimenti tipicamente natalizi tra i quali soprattutto pandori, panettoni, torroni, cotechini, zamponi, ma anche la frutta secca o gli spumanti secondo formule diverse che vanno dall'"uno per due" al "due per tre", ma possono essere offerti anche sconti rilevanti che arrivano fino al 70 per cento. Offerte di grande qualità per i prodotti artigianali sono disponibili nelle aziende agricole, negli agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica aperti in molte città. (Rin)