Recovery: è scontro aperto nella maggioranza, verso Cdm la prossima settimana

- Oltre tre ore di dibattito a palazzo Chigi sul Recovery fund, una riunione accesa in cui sono volate accuse incrociate fra le varie forze politiche ed anche tra alcuni ministri presenti. In particolare, ad Italia viva sarebbe stata rivolta l'accusa di "rallentare" il processo di elaborazione del testo definitivo del piano di resilienza italiano. Una tesi che la delegazione del partito ha respinto e che anzi ha accusato l'esecutivo di non aver ancora prodotto, o quantomeno consegnato ai partiti, il testo completo del Recovery plan. Il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ha annunciato sui social che "tutte le forze della maggioranza hanno deciso di approvare la prossima settimana la proposta di Recovery. Credo sia una decisione giusta e responsabile"."Finché non c'è un testo completo - hanno osservato fonti di Iv - non c'è alcun motivo di essere convocati in consiglio dei Ministri". La delegazione del partito di Matteo Renzi si augura che "il testo venga recapitato 24 ore prima" della riunione. A questo punto, secondo quanto trapela, la riunione del Consiglio dei ministri potrebbe essere convocata martedì, anche per dare il tempo di studiare il testo completo del piano. "Le veline di palazzo - ha commentato l'ex premier su Twitter - dicono che Italia viva 'tiene in ostaggio il Recovery plan'. Santa pazienza! Ribadiamolo: il Recovery plan non ci è stato ancora consegnato, non c'è. Lo abbiamo chiesto in Aula il 22 luglio 2020, dice che forse lo inviano domani".Il Piano del Recovery deve "andare quanto prima in Cdm: ma se non dovesse arrivare almeno 24 ore prima del Consiglio dei ministri, allora evitassero di convocarmi". Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al "Messaggero", sottolineando poi, parlando del governo, "che si tratta ormai di un'esperienza consunta e che bisogna mettere fine a questa agonia". "A noi va bene chiunque sarà in grado di garantire quella discontinuità che chiediamo ormai da mesi. Se è lo stesso Conte, o qualcun altro, esito di una nuova sintesi tra le forze di maggioranza, tutto sommato poco cambia rispetto all'enorme posta in gioco. Saggio sarebbe se invece di restare asserragliato nella sua torre d'avorio il presidente del Consiglio prendesse atto che questa esperienza di governo è conclusa e provasse a capire se si è in grado, tutti quanti e a partire da lui, di riscrivere un nuovo patto di governo", aggiunge Bellanova.(Rin)