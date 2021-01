Arabia Saudita: re Salman riceve prima dose vaccino contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 dicembre, l'Arabia Saudita ha avviato una campagna di vaccinazione dopo aver approvato l'uso del vaccino sviluppato dal colosso farmaceutico statunitense Pfizer e dal suo partner tedesco BioNTech. La campagna si svolgerà in tre fasi. La prima riguarda le persone più vulnerabili, come le persone di età superiore ai 65 anni, che soffrono di obesità e gravi malattie croniche, o che lavorano in professioni particolarmente esposte al virus. La seconda fase andrà a beneficio delle persone oltre i 50 anni, di altri operatori sanitari e di persone con malattie meno gravi. Infine, la terza fase prevede la vaccinazione del resto della popolazione. (Res)