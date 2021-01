Cile: parlamento discuterà progetto di legge su depenalizzazione aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Cile inizierà la prossima settimana a dibattere un progetto di legge per la depenalizzazione dell'aborto. Secondo quanto si legge nella pagina ufficiale della Camera, il progetto che "modifica il codice penale, per depenalizzare l'aborto volontario da parte delle donne entro le prime quattordici settimane di gestazione", è stato inserito all'ordine del giorno della seduta della commissione per le Donne e l'uguaglianza di genere della Camera in programma il 13 gennaio. L'iniziativa, promossa da organizzazioni femministe e sottoscritta da una decina di deputati della camera, risale al 2018. Dopo due anni di attesa quindi, e a poche settimane dall'approvazione definitiva della legalizzazione dell'aborto da parte dell'Argentina, anche il Cile si appresta a iniziare il dibattito parlamentare su questa tematica. Nel contesto dell'ondata di rivendicazioni sociali iniziata nell'ottobre del 2019 e sfociata nella convocazione di elezioni per una futura assemblea costituente, la legge sulla depenalizzazione dell'aborto potrebbe avere concrete possibilità di essere approvata. (Abu)