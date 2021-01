Roma: Bernaudo (Liberisti italiani), concordato Atac di Raggi fallito, servono gare trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 3 commissari del tribunale incaricati di salvare l’Atac hanno scritto nero su bianco quel che noi Liberisti avevamo previsto fin dall’inizio. Il concordato è servito solo per mandare sul lastrico i fornitori privati sani e mantenere in vita un’azienda già fallita e decotta da molto tempo. È così è stato". Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma per Liberisti italiani, Andrea Bernaudo. "Con noi questo calvario finirà. A scadenza si chiuderà il contratto di servizio con Atac si faranno le gare per l’aggiudicazione, i lavoratori saranno riassorbiti in aziende sane con conti in ordine e mezzi ecologici e funzionanti. Con noi la politica uscirà finalmente dalla gestione dei servizi, occupandosi invece dell’indirizzo, del controllo dei risultati - aggiunge Bernaudo -. E a chi dice che 'pubblico è bello' e che serve lo 'stato-imprenditore' noi a Roma gli mettiamo sul tavolo il fallimento di Atac, la gestione scandalosa di Ama e la miriade scandalosa di centri di costo di Roma Capitale, tutta roba clientelare inutile e dannosa per i cittadini romani. A Roma - conclude Bernaudo - serve una rivoluzione del modello amministrativo che solo noi Liberisti possiamo fare, perché è nel nostro dna". (Com)