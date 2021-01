Difesa: fonti stampa, governo Grecia accelera per ratifica acquisto caccia Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governo della Grecia governo sta cercando di ratificare i documenti per l'acquisto di 18 caccia Rafale, di produzione francese, e l'estensione delle sue zone marittime nel Mar Ionio prima del 20 gennaio, quando Joe Biden presterà giuramento come nuovo presidente degli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", rilevando come l'esecutivo voglia accelerare sui tempi per definire entrambe le questioni, ritenute della massima importanza. Il progetto di legge per l'estensione della zona costiera della Grecia da 6 a 12 miglia nautiche dall'isola di Corfù a Capo Tainaro nel Peloponneso sarà presentato lunedì e una votazione in plenaria è prevista per il 19 gennaio. Il disegno di legge stabilirà che la Grecia si riserva il diritto, ai sensi del diritto internazionale, di estendere la sua zona costiera a 12 miglia nautiche anche nel resto del Paese. Il disegno di legge sugli aerei da combattimento sarà invece presentato in Parlamento martedì, con l'obiettivo di ratificarlo giovedì. La ministra della Difesa francese Florence Parly si recherà molto probabilmente ad Atene alla fine del mese per firmare il contratto di acquisto dei caccia Rafale.