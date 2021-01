Golfo: la prima auto proveniente dal Qatar è entrata in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima auto proveniente dal Qatar è entrata in Arabia Saudita attraverso il valico di confine di Salwa. Lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya”. A seguito della firma lo scorso 5 gennaio della dichiarazione di Al Ula, l’Arabia Saudita ha riaperto i confini terrestri, marittimi e il proprio spazio aereo con il Qatar dopo oltre anni di embargo nei confronti di Doha. La dichiarazione è stata sottoscritta in occasione del 41mo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo ospitato nella storica città di Al Ula, in Arabia Saudita. Ieri, il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha dichiarato in risposta a una domanda dell'emittente "Al Arabiya", che l'accordo raggiunto durante il summit dei Paesi del Golfo ad Al Ula include un completo ritorno alle relazioni con il Qatar. La Dichiarazione di Al Ula, firmata il 5 gennaio scorso, ha anche sottolineato la necessità di voltare pagina rispetto al passato in un modo che preservi la sicurezza e la stabilità del Golfo. Si è convenuto di non violare la sovranità e la sicurezza di alcun Paese, ed è stato anche concordato al vertice del Golfo di coordinare le posizioni politiche per rafforzare il ruolo del Consiglio di cooperazione e combattere coloro che minacciano la sicurezza degli Stati del Golfo, per rafforzare la cooperazione nella lotta alle organizzazioni terroristiche.(Res)