Open Arms: iniziata a Palermo udienza preliminare per Salvini

- E' iniziata questa mattina a Palermo l'udienza preliminare per decidere se rinviare o prosciogliere il leader della Lega Matteo Salvini, chiamato a rispondere dell'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso "Open Arms". Secondo la procura diretta da Francesco Lo Voi, il divieto di far sbarcare i 107 migranti salvati dalla Open Arms, nell'agosto 2019, fu un atto illecito. Il gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, ha dato il via all'udienza preliminare. Salvini è difeso dal legale di fiducia Giulia Bongiorno. Cinque migranti che adesso vivono in Germania sono parte civile, così come la Ong spagnola che operò il salvataggio e il comandante della nave. (Rin)