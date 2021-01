Milano: incidente sul lavoro, operaio si ferisce mano con spara-chiodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio di 37 anni è rimasto ferito a una mano sabato mattina a Milano durante un incidente sul lavoro. Poco prima delle 8.30 - riferisce in una nota l'Areu - i soccorritori del 118 sono intervenuti in via dei Fabbri, in pieno centro, dove hanno trovato l'uomo con un "trauma complesso della mano" dovuto "probabilmente all'uso di una spara-chiodi". Per il ferito è stato necessario il trasporto in codice giallo all'ospedale San Paolo.(com)