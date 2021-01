Covid: Speranza, fondamentale vaccinarsi, è la vera strada per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccinarsi è fondamentale, è la vera strada per uscire dalla crisi e da mesi difficili. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento al Webinar della Federazione italiana medici pediatri A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari. "Vedo in queste ore una risposta importante da parte del personale sanitario, una reazione all'altezza delle nostre aspettative", aggiunge il ministro che auspica che in breve tempo anche altre aziende possano mettere in commercio i propri vaccini. (Rin)