- Le misure restrittive sono l'arma fondamentale per la nostra battaglia contro il virus. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento al Webinar della Federazione italiana medici pediatri A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari. "La battaglia contro il Covid è ancora in piedi, il virus è un avversario ancora molto temibile", aggiunge il ministro. (Rin)