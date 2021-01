Covid: Speranza, ci sono maggiori risorse e consapevolezza per costruire sanità del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al passato le risorse per la sanità sono maggiori: c'è consapevolezza della necessità di investire sul nostro sistema sanitario nazionale. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento al Webinar della Federazione italiana medici pediatri A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari. "Abbiamo la sfida tremenda del Covid e nel frattempo dobbiamo pensare alla sanità del futuro che deve portarci a costruire quello che sarà il servizio sanitario dei prossimi anni", aggiunge il ministro, secondo cui è necessario chiudere la stagione dei tagli e aprire quella degli investimenti. "In questo la territorialità è fondamentale", afferma ancora Speranza. (Rin)