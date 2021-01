Usa: i dipendenti di Twitter chiedono la sospensione permanente del profilo di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio, il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato che Trump sarà bandito a tempo indefinito da Facebook e Instagram a seguito degli scontri al Congresso. “Crediamo che i rischi di permettere al presidente di continuare a usare il nostro servizio durante questo periodo siano semplicemente troppo grandi. Per questo, abbiamo esteso a tempo indefinito il blocco che avevamo già imposto sui suoi account Facebook e Instagram, almeno per le prossime due settimane finché non sarà completata una transizione pacifica del potere”, ha scritto Zuckerberg. (Nys)