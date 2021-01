Bolivia: covid, governo conferma inizio estesa campagna di test in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha confermato che nelle prossime settimane inizierà una estesa campagna di test anti-Covid a partire dall'acquisto di 2,2 milioni di tamponi per il rilevamento del virus Sars-CoV-2. L'annuncio, segnala il quotidiano "Pagina Siete", arriva a seguito di una nuova ondata di contagi. Il presidente ha sottolineato che "sono state prese le misure opportune per non ripetere gli errori del precedente governo de facto". Secondo Arce "questo permetterà la realizzazione di una diagnosi estesa della situazione epidemiologica che permetterà evitare una maggiore propagazione del virus". Il governo prevede inoltre che con l'inizio della campagna di test nelle prossime settimane il numero dei casi confermati potrebbe anche triplicare rispetto al livello attuale. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1910 contagi, un livello prossimo al picco avuto durante la prima ondata di casi tra i mesi di luglio ed agosto. La Bolivia registra ad oggi un totale di 168.891 contagi dall'inizio della pandemia e 9.304 decessi dovuti all'infezione da Covid-19. (segue) (Brb)