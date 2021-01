Bolivia: covid, governo conferma inizio estesa campagna di test in tutto il paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 30 dicembre il governo ha firmato un accordo con il Fondo sovrano della Federazione Russa (Rdif) per l'approvvigionamento di 5,2 milioni di dosi del vaccino Sputnik V tra i mesi di marzo e maggio del 2021. Lo ha annunciato lo stesso presidente Arce. "Con questo contratto ci assicuriamo la fornitura di 5,2 milioni di dosi in tre lotti, che verranno consegnati alla fine dei mesi di marzo, aprile e maggio", ha affermato il capo dello Stato, sottolineando che questa fornitura è aggiuntiva rispetto a quella già accordata attraverso il sistema Covaxm gestito dall'Organizzazione panamericana della salute (Ops). "Con questi due accordi puntiamo alla copertura di almeno l'80 per cento della popolazione", ha aggiunto Arce. Prima della firma dell'accordo il governo ha emesso un decreto che autorizza la contrattazione diretta di vaccini, medicinali, sistemi di diagnosi ed equipaggiamento medico per la lotta contro la pandemia. (Brb)