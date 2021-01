Argentina: covid, governo proroga chiusura voli da e per l'Italia fino al 31 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione sulla chiusura dei voli si aggiunge a quella annunciata annunciata ieri, 8 gennaio, di dare facoltà ai governi provinciali di instaurare il coprifuoco notturno come misura di contenimento della diffusione dei contagi del nuovo coronavirus. Questa iniziativa, si legge in una nota ufficiale del governo, viene presa a fronte del persistente aumento dei casi registrato nelle ultime settimane. In particolare il decreto emanato dal governo federale attribuisce la facoltà di "applicare misure di riduzione della circolazione notturna (...) quando il rapporto tra il numero dei casi confermati accumulati negli ultimi quattordici giorni e il numero dei casi accumulati nei quattordici giorni precedenti sia superiore a 1,20". La decisione del governo federale, inizialmente orientato a decretare un coprifuoco obbligatorio, ha tenuto conto alla fine delle obiezioni di alcuni governatori provinciali, in particolare della città di Buenos Aires e della provincia di Cordoba, che si erano opposti all'imposizione di una norma considerata eccessivamente restrittiva e pregiudiziale delle libertà individuali. (segue) (Abu)