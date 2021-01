Usa: Twitter sospende il profilo di Trump permanentemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network Twitter ha sospeso in modo permanente il profilo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, indicando come motivazione "il rischio di un ulteriore incitamento alla violenza". Nelle scorse ore centinaia di dipendenti della piattaforma hanno scritto una lettera all'ad Jack Dorsey, chiedendogli di porre un limite ai messaggi dell'inquilino della Casa Bianca. Anche Facebook e Instagram hanno bandito Trump dalle rispettive piattaforme, come annunciato dal fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg il 7 gennaio. (Nys)