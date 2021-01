Business news: Brexit, Iag modifica assetto per garantire maggioranza capitale europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- International Airlines Group (Iag) che raggruppa le compagnie aeree Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus e Level, ha annunciato in una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv) che effettuerà delle "modifiche all'attuale assetto proprietario del gruppo in Spagna" per garantire la maggioranza del capitale (minimo il 50 per cento) in mani europee dopo la Brexit. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", in tal senso Iag ha modificato la composizione dell'assetto di Aer Lingus simile a quello di Iberia, che è in gran parte controllata da una società nazionale (filiale di El Corte Ingles) in modo da avere una maggioranza di consiglieri provenienti da Paesi membri dell'Unione europea. Deborah Kerr, Maria Fernanda Mejía e Stephen Gunning lasceranno, dunque, il posto a Peggy Bruzelius, Eva Castillo e Heather Ann McSharry con effetto immediato. Il presidente del gruppo, Antonio Vazquez, ha dichiarato nella nota inviata all'autorità di regolamentazione come sia "deludente" che sia stato necessario apportare questi cambiamenti ma si è detto "lieto" che l'accordo commerciale Ue-Regno Unito "riconosca i potenziali benefici di un'ulteriore liberalizzazione, poiché siamo convinti che ciò sia nell'interesse sia del settore che dei consumatori". (Spm)