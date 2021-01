Business news: Francia, triplicate le nuove immatricolazioni di vetture elettriche e ibride nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di nuove auto ibride ed elettriche vendute in Francia è quasi triplicata lo scorso anno rispetto al 2019, attestandosi al 21,5 per cento delle immatricolazioni totali. È quanto emerge dalle statistiche del Comitato dei costruttori di automobili francesi (Ccfa), secondo cui il modello Zoe – prodotto da Renault – è al vertice di questa graduatoria con 37 mila modelli venduti. Allo stesso tempo, continua a registrare una flessione delle vendite di autovetture diesel, pari al 30,6 per cento delle immatricolazioni contro il 34,1 per cento registrato nel 2019, un calo di oltre il 50 per cento in valore relativo dal 2014. Stimolati dagli aiuti governativi, i consumatori che cercano di spendere di meno nel 2020 sono passati in parte ai motori ibridi e all’elettrico. Nel caso dell’ibrido, infatti, nel 2020 si è registrata una forte ascesa: al momento questa tipologia di autovetture rappresentano il 6,7 per cento delle nuove immatricolazioni, un netto aumento rispetto all'1,9 per cento dell’anno precedente. (Frp)