Usa: durante assalto a Campidoglio Trump chiedeva ai senatori repubblicani di ribaltare il voto

- Durante l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio da parte di sostenitori del presidente statunitense Donald Trump, quest’ultimo avrebbe tentato di chiamare telefonicamente alcuni senatori repubblicani per convincerli a ribaltare il risultato elettorale che in quella data il Congresso aveva il compito di certificare. Lo riferisce la “Cnn” citando fonti a conoscenza dei fatti. All’interno dell’aula della Camera doveva svolgersi la sessione a camere riunite del Congresso per la ratifica del voto del Collegio elettorale che attribuisce al democratico Joe Biden la vittoria alle elezioni dello scorso 3 novembre. Durante l'assalto dei manifestanti pro-Trump al Congresso hanno perso la vita un agente di polizia e quattro civili, inclusa una manifestante disarmata uccisa dalle forze dell’ordine. In tutto 50 agenti di polizia sono rimasti feriti.(Nys)