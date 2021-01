Business news: società norvegese Dnv Gl si rifiuta di certificare il gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norvegese Det Norske Veritas (Dnv) Gl si è rifiutata di certificare il gasdotto Nord Stream 2 a causa delle sanzioni statunitensi. È quanto riferito dal media russo “Rbk”, secondo cui la società norvegese ha fatto sapere che interromperà tutte le attività per controllare il sistema di condutture fintanto che resteranno in vigore le sanzioni statunitensi. Dnv Gl è partner dei progetti Nord Stream e Nord Stream 2, tanto che dal 2012 la società certifica annualmente il primo gasdotto con l’intento di ridurre al minimo i rischi per la vita umana, la proprietà e l'ambiente. L'ispezione del gasdotto è obbligatoria nella sua sezione danese, la cui costruzione non è ancora iniziata ed è prevista per metà gennaio. In precedenza, l'Agenzia danese per l'energia ha dichiarato che qualsiasi terza parte in grado di rilasciare un certificato legale di conformità potrà gestire questo processo. (Rum)