Business news: Francia, Lagardere ottiene un prestito garantito dallo Stato di 465 milioni di euro

- Il gruppo Lagardere ha ottenuto un prestito garantito dallo Stato di 465 milioni di euro. È quanto si leggeva nella Gazzetta ufficiale francese, secondo cui sono state concesse garanzie statali “agli istituti Bnp Paribas, Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, Commerzbank, Aktiengesellschaft, Paris Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Lyonnais, Ing Bank NV, French Branch, Natixis, Societe Generale, UniCredit Bank Ag, per il prestito (…) concesso alla società per azioni Lagardere”. La garanzia statale copre l'80 per cento dell'importo del prestito, concesso il 18 dicembre. Il gruppo, guidato da Arnaud Lagardere e proprietario dell'editore Hachette, dei negozi Relay e dei media “Europe 1”, “Paris Match” e “Journal du Dimanche”, ha registrato nel terzo trimestre vendite in calo del 38 per cento. I ricavi del ramo di distribuzione nelle stazioni e negli aeroporti sono crollati notevolmente del 66 per cento a 393 milioni di euro, dopo essere già calati già del 55 per cento nel primo semestre. (Frp)