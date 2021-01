Business news: Auto, Gallois (Psa) quella con Fca è più grande fusione del settore automobilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella tra Peugeot Société Anonyme (Psa) e Fiat Chrysler Automobiles (Fca) è la più grande fusione dell'industria automobilistica di sempre. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Louis Gallois, presidente del consiglio di sorveglianza di Psa, che andrà in pensione una volta che la fusione sarà completata. Secondo Gallois l'operazione "non era indispensabile a breve termine". Nel 2019 Psa "ha mostrato la più forte redditività dell'industria automobilistica mondiale. Fca non era lontano, al quarto posto. Questo mostra che le due aziende vanno bene", spiega il dirigente, sottolineando tuttavia che il progetto è fondamentale per "affrontare la sfida del comparto elettrico e del suo finanziamento". Gallois sostiene poi che una volta finalizzata la fusione bisognerà "trarre il meglio" dalle culture delle due società, una fattispecie che "non sarà facile". (Frp)