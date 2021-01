Business news: Portogallo, nel 2020 il 59 per cento elettricità consumata da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 in Portogallo le rinnovabili, principalmente eolica, idroelettrica e solare, hanno fornito il 59 per cento dell'elettricità consumata. È quanto emerge dai dati resi noti dalla Rete elettrica nazionale (Ren) che ha evidenziato un calo dei consumi tra il 3,1 ed il 3,7 per cento a causa delle minore incidenza dei giorni lavorativi, legato alla pandemia del coronavirus. Secondo il Piano nazionale per l'energia ed il clima, l'obiettivo del Paese lusitano è far sì che le energie rinnovabili producano l'80 per cento del consumo di elettricità entro il 2030, rispetto al 54 per cento del 2015. (Spm)