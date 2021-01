Business news: Francia: fonti stampa, Atos ha presentato offerta per acquisire Dxc Technologies

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Atos, specializzato in servizi digitali, ha presentato all'inizio di questa settimana una proposta di acquisizione da 8,2 miliardi di euro alla statunitense Dxc Technologies. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", citando fonti vicine al dossier, secondo le quali le trattative si trovano ancora a uno stadio preliminare. Atos e Dxc Technologies non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Dopo la diffusione dell'informazione, il titolo di Atos ha perso il 2,3 per cento alla borsa di Parigi. (Frp)