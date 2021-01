Business news: governo greco approva accordo con Israele per acquisto aerei di addestramento e creazione scuola di volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha approvato un accordo da 1,37 miliardi di euro per l'acquisto di aerei da addestramento M-346 da Israele e per un appalto che prevede la creazione di una scuola di volo per l'Aeronautica militare ellenica. Secondo quanto riferito dai media israeliani, l'accordo deve ancora essere firmato dai ministeri della Difesa dei due Paesi e vedrà la società di elettronica di difesa internazionale israeliana, la Elbit Systems, costituire e gestire una scuola di addestramento per l'Aeronautica militare ellenica. L'accordo comprende anche la vendita di dieci aeromobili Aermacchi M-346 e il potenziamento e la manutenzione degli aerei da addestramento T-6 della Grecia. Il ministero della Difesa israeliano ha affermato che si tratta del "più grande accordo di appalti per la difesa tra i due Paesi fino ad oggi". "Questo accordo riflette le relazioni eccellenti e in via di sviluppo che abbiamo con la Grecia. Si tratta di un partenariato a lungo termine che servirà gli interessi sia di Israele che della Grecia, creerà centinaia di posti di lavoro in entrambi i Paesi e promuoverà la stabilità nel Mediterraneo", ha affermato in una dichiarazione il ministro della Difesa Benny Gantz. Quest'ultimo ha detto di avere intrattenuto una conversazione telefonica con la sua controparte greca, Nikolaos Panagiotopoulos, dopo l'approvazione dell'accordo, promuovendo i crescenti legami nel settore della difesa tra Gerusalemme e Atene. (Res)