Business news: Norvegia, Equinor ha violato norme di sicurezza in sviluppo giacimento Martin Linge

- La società norvegese Equinor ha violato le norme di sicurezza ritardando lo sviluppo del giacimento di gas e petrolio Martin Linge e dovrà risolvere i problemi prima di avviare la produzione possa iniziare. Lo ha riferito l’ente regolatore, l'Autorità norvegese per la sicurezza del petrolio (Psa), secondo cui a seguito di un audit dei sistemi di controllo, monitoraggio e sicurezza, sono emerse nove deviazioni dalle regole, inclusa l'affidabilità del rilevamento delle fughe di gas e la configurazione dei sistemi di allarme. Anni in ritardo rispetto alla pianificazione e miliardi di dollari oltre il budget, il progetto per il Mare del Nord Martin Linge sarebbe dovuto entrare in funzione a metà del 2021. "Sono state identificate gravi violazioni delle normative", si legge in una nota di Psa. Il regolatore ha detto che richiederà a Equinor di affrontare le infrazioni prima di concedere il consenso per avviare la produzione. (Sts)