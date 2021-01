Business news: Francia, Michelin annuncia taglio di 2.300 posti in 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Michelin ha annunciato un taglio di 2.300 posti di lavoro nei prossimi tre anni, senza però effettuare licenziamenti in tronco. Da oggi fino al 2024 "circa il 60 per cento delle partenze previste si faranno sulla base di pensionamenti anticipati e il resto attraverso partenze volontarie accompagnate", si legge in un comunicato, dove si sottolinea che il piano riguarda "tutti i siti francesi del gruppo". "Ci trasformiamo" ha detto il presidente di Michelin, Florent Menegaux, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". "Questa ristrutturazione sarebbe stata lanciata anche se non ci fosse stata la crisi del Covid" che ha senza dubbio "colpito molto seriamente i nostri ricavi e il nostro risultato", ha detto il dirigente, spiegando che però "Michelin è resiliente". (Frp)