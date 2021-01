Recovery: M5s, significativi passi in avanti, bene superbonus e politiche lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo soddisfazione per l'esito del vertice tenuto questa sera a Palazzo Chigi sul Recovery Plan, rispetto al quale abbiamo realizzato significativi passi in avanti. Abbiamo affrontato fra l’altro il tema dell’edilizia scolastica, della digitalizzazione e la necessità per la Pubblica amministrazione di garantire ai cittadini e alle imprese servizi efficienti e di qualità. Lo rende noto la delegazione del Movimento 5 Stelle, composta dal capodelegazione Alfonso Bonafede, dal ministro Stefano Patuanelli, dal viceministro Laura Castelli e dal sottosegretario Laura Agea. "Il confronto tra le parti non si è esaurito stasera, ma al termine dell'incontro possiamo registrare miglioramenti sul fronte delle politiche attive del lavoro, sul piano nazionale sulle nuove competenze, e sul piano nazionale di transizione 4.0. Infine, la decisione di prolungare il superbonus al 110 per cento fino al 2023 per la edilizia residenziale rappresenta un intervento di grande importanza, molto atteso da imprese e lavoratori. Adesso andiamo incontro al Consiglio dei ministri della prossima settimana, in modo da poter poi consentire al Parlamento di esaminare il testo", aggiunge.(Rin)