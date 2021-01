Usa: Trump in Florida alla vigilia dell’insediamento di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe recarsi a Mar-a-Lago, in Florida, il 19 gennaio, giorno che precede la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca del presidente eletto Joe Biden. Lo riferisce la “Cnn” citando fonti a conoscenza della vicenda. Trump ha confermato nelle scorse ore che non si presenterà all'inaugurazione della presidenza Biden. "Per tutti quelli che me lo hanno chiesto: non andrò all'inaugurazione il 20 gennaio", ha annunciato su Twitter. Si tratta di un atto di forte rottura rispetto alla tradizione della politica statunitense, che vede sempre il presidente uscente partecipare alla cerimonia d'inaugurazione del suo successore. All'evento, secondo le indiscrezioni della stampa Usa, potrebbe invece partecipare il vice presidente, Mike Pence, che negli ultimi giorni sembra aver rotto con Trump. Un’eventualità salutata positivamente da Biden, che parlando in conferenza stampa ha assicurato che il vice di Trump sarebbe “il benvenuto” alla cerimonia.(Nys)