Usa: fonti stampa, “improbabili” accuse a Trump di incitamento alla rivolta

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non dovrebbe essere accusato ufficialmente di istigazione alla rivolta per i fatti del Campidoglio, dove un gruppo di sostenitori dell’inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione mercoledì 6 gennaio per interrompere la sessione del Congresso che aveva il compito di certificare il voto del Collegio elettorale e la vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 3 novembre 2020. Lo riferisce l'emittente “Cnbc”, citando una fonte del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. "Non ci aspettiamo accuse di questa natura", ha detto il funzionario durante una teleconferenza con i giornalisti, rispondendo a chi gli chiedeva se il dipartimento stesse prendendo in considerazione tali accuse. Trump, il suo avvocato Rudy Giuliani e il figlio maggiore, Donald Jr., sono intervenuti alla manifestazione di Washington che ha preceduto l’irruzione al Congresso. Secondo l’esponente del dipartimento di Giustizia, a questo punto l'indagine federale si concentra esclusivamente sugli scontri al Campidoglio, non sugli oratori che hanno parlato prima dell’assalto al Congresso. Durante gli scontri hanno perso la vita un agente di polizia e quattro civili, inclusa una manifestante disarmata uccisa dalle forze dell’ordine. In tutto 50 agenti di polizia sono rimasti feriti.(Nys)