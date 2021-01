Usa: Casa Bianca, messa in stato d’accusa Trump dividerebbe il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La messa in stato d’accusa del presidente statunitense Donald Trump rischia di dividere ulteriormente il Paese, già provato da mesi di tensione politica. Sono le dichiarazioni del portavoce della Casa Bianca, Judd Deere, riportate dai media Usa. “Questo è un momento per rimarginare le ferite e unirsi come un'unica nazione”, ha sottolineato Deere. “Un impeachment motivato politicamente e diretto contro un presidente che ha solo 12 giorni rimanenti di mandato servirebbe solo a dividere ulteriormente il nostro grande paese". La decisione sulla messa in stato d’accusa del presidente Trump spetta al Congresso degli Stati Uniti, ha ribadito il presidente eletto, Joe Biden, parlando in conferenza stampa a Wilmington, nel Delaware. "Sono concentrato sul virus, sul vaccino e sulla crescita economica”, ha detto l’ex vice di Barack Obama, sottolineando che i legislatori della Camera e del Senato dovranno comunque “farsi trovare pronti” per gli “importanti atti legislativi" che la futura amministrazione intende introdurre immediatamente dopo l’insediamento.(Nys)