Business news: Miller (Gazprom), prodotti 452,7 miliardi di metri cubi di gas nel 2020

- La compagnia energetica russa Gazprom ha prodotto 452,7 miliardi di metri cubi di gas nel 2020 e l’export verso i Paesi che non fanno parte della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) ammonta a a 179,3 miliardi di metri cubi. Lo ha detto l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, durante un incontro con la stampa. Alla fine del 2019 la produzione dell'azienda ammontava a 500,1 miliardi di metri cubi di gas, mentre le esportazioni verso i Paesi non Csi (compresa la Cina) avevano raggiunto i 199,3 miliardi di metri cubi. Pertanto, la produzione di Gazprom nel 2020 è diminuita del 9,48 per cento, mentre le esportazioni del 10 per cento. "Questo risultato (in termini di volume delle esportazioni) è tra i primi cinque nella storia dell'azienda", ha detto Miller. Nel 2020, Gazprom ha fornito 4,1 miliardi di metri cubi alla Cina tramite il gasdotto Potere della Siberia dal giacimento di Chajandinskoje. (Rum)