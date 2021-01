Business news: Georgia, inflazione annua al 2,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Georgia nel dicembre 2020 l'indice dei prezzi al consumo è diminuito dell'uno per cento rispetto al mese precedente, mentre il tasso di inflazione annuale è stato del 2,4 per cento. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica della Georgia, ripreso dall'agenzia di stampa "Interpressnews". Per quanto riguarda l'inflazione core annuale, i prezzi sono aumentati del 5,3 per cento, come riferisce l'Ufficio statistico di Tbilisi. (Rum)