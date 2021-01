Business news: Germania, indice Pmi Markit sale a dicembre a 58,3, il massimo dal 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi del coronavirus, l'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) del settore industriale tedesco, elaborato dall'istituto Ihs Markit di Londra, ha registrato a dicembre scorso un incremento di 0,5 punti a quota 58,3, pari al massimo dal febbraio del 2018. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che per l'Ihs Markit la soglia dei 50 punti nell'indice Pmi separa l'espansione di un'economia dalla sua contrazione. Phil Smith, economista di Ihs Markit, ha commentato che “gli affari dell'industria tedesca erano in piena espansione alla fine dell'anno” scorso. Smith ha aggiunto che “soltanto i produttori di beni di consumo si sono indeboliti in una certa misura a causa dei blocchi generali, attuati in Germania e negli altri Paesi per contenere la pandemia di Covid-19. Tuttavia, la maggior parte delle industrie tedesche è ottimista riguardo al 2021. Con l'approvazione dei vaccini contro la Sars-Cov2, ha affermato Smith, “molti sperano che la pandemia ostacolerà sempre meno la domanda”. (Geb)