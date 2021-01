Business news: Spagna, Castiglia La Mancia mira a raddoppiare rinnovabili entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo regionale di Castiglia La Mancia presenterà nei primi sei mesi di quest'anno una nuova ed ambiziosa strategia energetica che prevede l'installazione di 1,7 GW per l'autoconsumo con l'obiettivo di raddoppiare la produzione di energia rinnovabile entro il 2030, equivalente alla potenza installata di due centrali nucleari. D'altronde la regione è già leader nelle rinnovabili in Spagna ed in Europa con il 75 per cento di energia derivante da fonti "verdi". Con la produzione di energia rinnovabile la regione ha "praticamente coperto l'autoconsumo di elettricità", quindi le eccedenze "ritornano alla rete per coprire il fabbisogno del resto della Spagna", ha spiegato il direttore generale per la Trasformazione energetica della Castiglia La Mancia, Manuel Guirao. Il governo regionale ha evidenziato che attualmente ci sono 2.464 impianti fotovoltaici di diverso tipo nella varie province ed importanti città come Alcazar de San Juan, Puertollano, Manzanares e Ciudad Real hanno attratto negli ultimi anni ingenti investimenti, mentre ci sono circa 260 progetti in diverse fasi di lavorazione. (Spm)