Business news: Ryanair annuncia "importanti tagli" a voli da e per Irlanda e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha annunciato "importanti tagli" alle proprie tratte da e per Irlanda e Regno Unito, a causa delle pesanti restrizioni introdotte dai due governi sui voli internazionali dopo la diffusione della nuova e molto più contagiosa variante di coronavirus. Secondo quanto riportato dall'emittente "Sky News", la compagnia ha annunciato il taglio delle tratte a partire dal 21 gennaio, facendo sapere che pianificherà "poche, se non nessuna tratta da o per Regno Unito e Irlanda a partire dalla fine di gennaio". La compagnia ha inoltre aggiunto in un comunicato che tutti i clienti affetti da tali cancellazioni riceveranno comunicazioni su come comportarsi per richiedere modifiche o rimborsi delle proprie prenotazioni. Ryanair nei mesi passati è stata oggetto di numerose critiche per la propria gestione dei diritti dei consumatori durante la pandemia, giudicata insufficiente da molte associazioni a livello europeo. La compagnia ha tuttavia criticato la "lentezza" dei piani vaccinali di Regno Unito e Irlanda, affermando che dovranno "velocizzare" la diffusione dei preparati nella popolazione al fine di consentire un più celere ritorno ad un mercato del trasporto aereo "economicamente sostenibile". (Rel)