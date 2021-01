Business news: Spagna, tra marzo e ottobre 2020 chiuse 883 filiali bancarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del coronavirus in Spagna ha accelerato sensibilmente il processo di riduzione dei costi con la chiusura di 883 filiali bancarie in tutto il Paese tra marzo ed ottobre dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", gli istituti di credito hanno approfittato del fatto che molti dei loro clienti non potevano recarsi fisicamente agli sportelli a causa delle misura restrittive per risparmiare sulle voci meno redditizie. Sabadell è la banca che guida la classifica del più alto numero di filiali chiuse (146) che ha avviato una strategia che ha come obiettivo incentivare i clienti ad effettuare le operazioni tramite il computer o il cellulare. Tutti gli analisti del settore prevedono che in Spagna, così come in altri Paese europei, continueranno i processi di fusione avviati da diversi istituti di credito per rafforzare i loro bilanci per far fronte alle gravi perdite dovute anche alla pandemia del Covid-19. Nel 2020 in Spagna le due principali fusioni sono state quelle tra CaixaBank-Bankia e Unicaja-Liberbank, ma non si esclude che quest'anno ne saranno annunciate altre. (Spm)