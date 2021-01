Business news: Grecia, oltre 4 miliardi di euro nel piano decennale di sviluppo di Admie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di sviluppo decennale dell'operatore indipendente per la trasmissione dell'energia elettrica della Grecia (Admie) contiene progetti con un bilancio previsto di oltre 4 miliardi di euro. E' quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", secondo cui il programma di sviluppo di Admie prevede il miglioramento delle interconnessioni energetiche regionali, l'aggiornamento del sistema di trasmissione nazionale ellenica ad alto voltaggio, la transizione verso la riduzione dell'uso del carbone da sostituire con le fonti rinnovabili. Admie prevede in particolare il miglioramento delle interconnessioni elettriche della Grecia con Paesi vicini come Italia, Albania, Nord Macedonia e Bulgaria. Altro punto chiave del programma di sviluppo è legato ai progetti pilota sullo stoccaggio dell'elettricità sia nella Grecia continentale che nelle isole: tra questi uno è previsto a Naxos ed un altro nella Grecia centrale. (Gra)