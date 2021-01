Business news: Francia, LafargeHolcim acquisisce Firestone Building Products

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo franco-svizzero LafargeHolcim, specializzato nella produzione di materiali da costruzione, ha annunciato l'acquisizione per 2,75 miliardi di euro di Firestone Building Products, società attiva nella realizzazione di tetti commerciali che fa capo a Bridgestone Americas. "Con Firestone Building Products rafforziamo il nostro più grande mercato, gli Stati Uniti, creando una piattaforma mondiale di crescita e di innovazione per l'impresa", ha detto Jan Jenisch, direttore generale di LafargeHolcim. Il gruppo franco-svizzero punta a realizzare vendite per 6 miliardi di euro all'anno negli Stati Uniti. (Frp)