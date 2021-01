Business news: Spagna, crollo del 20 per cento della vendita immobili a stranieri nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la pandemia del coronavirus ha provocato un crollo di oltre il 20 per cento degli acquisti da immobili da parte di stranieri. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", se nei primi nove mesi del 2020 le case vendute sono state 36.850, nello stesso periodo dell'anno precedente tale numero era pari a 47.150. Tuttavia, tra aprile e giugno, in concomitanza con il primo stato di emergenza decretato dal governo per tentare di contenere il virus e con l'introduzione delle conseguenti restrizioni alla mobilità le vendite di case agli stranieri sono crollate quasi della metà (46 per cento). Al termine dello stato di emergenza a giugno e con la progressiva ripresa degli spostamenti e delle attività, le operazioni immobiliari nel terzo trimestre sono cresciute del 75 per cento rispetto a quello precedente. Le Isole Baleari, la Comunità Valenciana, le Isole Canarie, Murcia, la Catalogna e l'Andalusia sono le zone più desiderate dagli stranieri al momento dell'acquisto di un'abitazione in Spagna. (Spm)