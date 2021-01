Argentina: covid, governo proroga chiusura voli da e per l'Italia fino al 31 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina manterrà la chiusura totale dei voli commerciali da e per l'Italia, il Regno Unito, la Danimarca, i Paesi Bassi e l'Australia fino al 31 gennaio. E' quanto stabilisce un nuovo decreto del governo di Buenos Aires pubblicato in Gazzetta ufficiale che proroga di fatto una precedente disposizione emessa il 24 dicembre. La decisione, si legge nel comunicato viene presa a partire dall'esame fatto dal governo di Alberto Fernandez dell'evoluzione della pandemia di Covid a livello globale e della comparsa di nuovi ceppi altamente contagiosi. I cittadini stranieri non residenti potranno entrare in Argentina solo previa autorizzazione dell'autorità di frontiera (Direzione nazionale migrazioni - Dnm) mentre i residenti dovranno obbligatoriamente presentare un test negativo e restare in quarantena per sette giorni. Gli aeroporti di Ezeiza e San Fernando saranno gli unici accessi abilitati per l'ingresso nel Paese di cittadini e/o residenti argentini. Via terra saranno ammessi solo argentini o residenti nel Paese che hanno lasciato il territorio nazionale prima del 25 dicembre 2020; coloro che sono usciti successivamente devono rientrare esclusivamente attraverso gli aeroporti abilitati allo scopo. In tutti i casi, devono avere come requisito un test anti-Covid negativo ed eseguire una quarantena obbligatoria di 7 giorni. (segue) (Abu)