Argentina: covid, governo proroga chiusura voli da e per l'Italia fino al 31 gennaio (3)

- Il capo di Gabinetto del governo nazionale, Santiago Cafiero, ha spiegato che in questo modo "si sono fissate linee guida e livelli di allerta sui rischi futuri". "Lo Stato ha tracciato in questo modo il livello di rischio epidemiologico, la norma in vigore fino al 31 gennaio dà la facoltà ai governi di ridurre l'attività o la circolazione nelle loro giurisdizioni", ha aggiunto. In Argentina, dove il 7 marzo 2020 è stata registrata la prima morte per l'infezione da Covid-19 in America latina, gli ultimi dati giornalieri sull'andamento dell'epidemia rilevano 13.835 casi e 146 decessi. I casi confermati dall'inizio della pandemia sono oltre 1.69 milioni con un totale di 43.976 decessi. Attualmente sono in vigore due schemi di restrizioni alla mobilità e agli spostamenti, il più severo dei quali ("Aspo") è stato applicato nella capitale fino all'8 novembre. Buenos Aires, al pari di altre zone del paese è ora nella condizione più morbida di ("Dispo"), almeno fino alla fine di gennaio 2021. (segue) (Abu)