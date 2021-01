Business news: Norvegia, vendita di auto elettriche al 54,3 per cento del totale nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2020, la vendita di auto elettriche in Norvegia ha superato quella di macchine alimentate a petrolio, diesel o con motori ibridi. Lo ha reso noto la Federazione stradale della Norvegia (Ofv), pubblicando i dati aggiornati all'anno appena concluso. La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha rimpiazzato la statunitense Tesla come principale produttore di veicoli a batteria, che nelle vendite nel Paese scandinavo sono arrivati al 54,3 per cento sul totale dei mezzi acquistati. Si tratta di una cifra record a livello globale. Nel 2019 la percentuale di automobili elettriche vendute in Norvegia era stata del 42,4 per cento, mentre solo dieci anni fa era dell'uno per cento. (Sts)