Recovery: Renzi, testo non c'è, forse lo inviano domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le veline di palazzo dicono che Italia viva 'tiene in ostaggio il Recovery plan'. Santa pazienza! Ribadiamolo: il Recovery plan non ci è stato ancora consegnato, non c'è. Lo abbiamo chiesto in Aula il 22 luglio 2020, dice che forse lo inviano domani". Lo scrive su twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che rivolgendosi all'esecutivo aggiunge: "Altro che ostaggio! Escilo". In relazione ad alcune indiscrezioni trapelate durante la riunione, Renzi ha aggiunto: "Visto il modo con il quale palazzo Chigi sta gestendo la comunicazione del vertice di maggioranza chiederemo che i prossimi incontri siano rigorosamente in streaming". (Rin)