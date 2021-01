Paraguay-Giappone: presidente Abdo incontra ministro Esteri Motegi, focus su cooperazione bilaterale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Uruguay Motegi ha siglato un accordo di assistenza reciproca in materia doganale che punta ad incrementare le opportunità commerciali e di investimenti tra i due Paesi, dopo aver incontrato il capo di Stato, Luis Lacalle Pou. Presente anche il titolare degli Esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo, che in un punto stampa al termine del colloquio ha sottolineato "la storica cooperazione" tra i due Paesi, che proprio quest'anno celebrano il centenario delle relazioni bilaterali. "Il vincolo centenario evoca le radici profonde e i valori comuni sui quali abbiamo costruito una solida relazione di amicizia basata sul rispetto e la cooperazione reciproca", ha aggiunto Bustillo. Per parte sua Motegi ha dichiarato che "entrambi i governi hanno deciso rafforzare le relazioni bilaterali con il fine di costruire i prossimi cento anni di relazioni sulle basi della storia di amicizia che è perdurata durante l'ultimo secolo". (Nys)